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Кайфтаун, 3 сезон: дата выхода, расписание серий, трейлер, где смотреть
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Сегодня, 19:35

1 мин.

Дата выхода третьего сезона сериала «Кайфтаун»: расписание релиза эпизодов

26 января стартует третий сезон сериала «Кайфтаун»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Кайфтаун».
Фото Кадр из сериала «Кайфтаун»
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26 января на канале STARZ стартует третий сезон сериала «Кайфтаун». Проект рассказывает об офицере службы рыболовного надзора Джеки Куинонс, которая переосмысляет взгляды на свою работу после того, как обнаруживает в бухте Кейп-Код труп девушки.

В «Кайфтауне» снялись Моника Реймунд, Райли Воулкел, Аткинс Эстимонд, Амори Ноласко, Дон Норвуд, Джеймс Бэдж Дейл, Тоня Гланц, Майк Пневски, Имани Льюис.

Расписание релиза эпизодов 3 сезона сериала «Кайфтаун»

1 серия 26 января
2 серия 2 февраля
3 серия 9 февраля
4 серия 16 февраля
5 серия 23 февраля
6 серия 1 марта
7 серия 8 марта
8 серия 15 марта
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