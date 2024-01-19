Дата выхода третьего сезона сериала «Кайфтаун»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 19:35
26 января на канале STARZ стартует третий сезон сериала «Кайфтаун». Проект рассказывает об офицере службы рыболовного надзора Джеки Куинонс, которая переосмысляет взгляды на свою работу после того, как обнаруживает в бухте Кейп-Код труп девушки.
В «Кайфтауне» снялись Моника Реймунд, Райли Воулкел, Аткинс Эстимонд, Амори Ноласко, Дон Норвуд, Джеймс Бэдж Дейл, Тоня Гланц, Майк Пневски, Имани Льюис.
|1 серия
|26 января
|2 серия
|2 февраля
|3 серия
|9 февраля
|4 серия
|16 февраля
|5 серия
|23 февраля
|6 серия
|1 марта
|7 серия
|8 марта
|8 серия
|15 марта