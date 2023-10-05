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Сегодня, 21:45

Кайли Миноуг рассказала о своем возможном возвращении во вселенную «Доктора Кто»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Доктор Кто».
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Одной из самых ярких героинь сериала «Доктор Кто», безусловно, была Кайли Миноуг. Автор песен и актриса исполнила роль Астрид Пет в рождественском спецвыпуске «Путешествие проклятых» 2007 года.

По сюжету в стену ТАРДИС врезался космический корабль «Титаник». Доктор попал на борт лайнера и понял, что тот может повторить судьбу оригинального земного парохода. В поисках истины Повелителю Времени помогала официантка Астрид. В ходе серии выяснилось, что «Титаник» может упасть на Землю. Чтобы это предотвратить, в конце эпизода героиня пожертвовала собой ради спасения людей.

Но вселенная «Доктора Кто» способна удивлять. Дэвид Теннант, сыгравший Десятого Доктора, вернется в новых сериях уже в образе Четырнадцатой регенерации Повелителя Времени. Возможно, проект вспомнит и о героине Кайли Миноуг. По крайней мере, такой вопрос задали певице поклонники.

Кайли Миноуг ответила, что готова вернуться к образу Астрид: «Было так здорово быть частью настолько любимого сериала с Дэвидом Теннантом в роли Доктора. Счастливые дни. Я была бы не против, если бы Астрид Пет вернулась».

Ранее на официальном YouTube-канале «Доктора Кто» вышел новый трейлер спецвыпусков сериала с Дэвидом Теннантом (Четырнадцатый Доктор) и Кэтрин Тейт (Донна Ноубл).

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