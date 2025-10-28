Завершились съемки мини-сериала «Кэрри» по Стивену Кингу

Майк Флэнаган сообщил, что завершил работу над новой экранизацией романа Стивена Кинга «Кэрри». Мини-сериал, где Флэнаган выступил в качестве шоураннера, сценариста и режиссера нескольких серий, выйдет в 2026 году. Постановщик считается специалистом по Кингу. Это уже четвертая его экранизация книг писателя после «Игры Джеральда», «Доктора Сна» и «Жизни Чака».

«Это один из лучших опытов в моей карьере, здесь один из лучших ансамблей актеров, с которыми я когда-либо работал, и «Кэрри» уже сейчас — один из моих любимых проектов, — поделился Майк Флэнаган. — Не могу дождаться, когда все увидят, что мы сделали».

«Кэрри» — первый опубликованный роман Стивена Кинга. Ранее этот сюжет уже трижды переносился на экран. Самой известной постановкой остается версия Брайана Де Пальмы, вышедшая в 1976 году.

Книга повествует о старшекласснице Кэрри Уайт, живущей с матерью-фанатичкой. После череды нападок со стороны одноклассников у девушки открывается дар телекинеза.

Главную роль в сериале исполнила Саммер Х. Хауэлл. В остальных ролях отметились Саманта Слойян, Сиена Агудонг, Элисон Торнтон, Джоэл Улетт, Мэттью Лиллард, Талия Дудек, Джози Тота, Артур Конти, Эмбер Мидфандер, Хизер Грэм, Кэти Сакхофф.