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Сегодня, 20:05

Кэти Сакхофф не считает Бо-Катан Крайз главной героиней «Мандалорца»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Мандалорец»
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Третий сезон «Мандалорца» удивил фандом «Звездных войн» смещением акцентов с главного героя Дина Джарина на персонажа Бо-Катан Крайз. На Star Wars Celebrations режиссер сериала Pик Фaмyйивa рассказал, что мандалорцем может быть кто угодно, а исполнительница роли Бо-Катан Кэти Сакхофф добавляла, что ее героиня заполучила темный меч и готова быть лидером.

Оказалось, перестроить сюжет не так просто. После того, как главные герои «Мандалорца» ушли на второй план, рейтинги сериала просели. Зрители не оценили идею масштабной трансформации истории.

Несмотря на то, что Педро Паскаль полностью поддержал текущее развитие «Мандалорца», фандом, похоже, так и не смирился с переменами.

Настало время отступать. В интервью The Direct Кэти Сакхофф ловко переложила ответственность за творческие решения создателей «Мандалорца» на поклонников «Звездных войн»: «Думаю, в этом фандоме всегда будет много спекуляций. Это одна из причин, по которой его так любят. Людям нравится вселенная «Звездных войн» за ее двусмысленность, позволяющую интерпретировать вещи так, как они хотят».

Актриса не верит, что Бо-Катан Крайз, вокруг которой был сосредоточен весь третий сезон, хоть как-то отвлекала внимание от истории Дина Джарина: «Мы с Педро не можем решать, кто возглавит сериал. Это шоу Дина Джарина, и всегда им будет».

Ранее Джина Карано, сыгравшая в «Мандалорце» Кару Дюн, прокомментировала критику президента Lucasfilm в «Южном парке».

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