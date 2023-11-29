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Кэтрин Хан рада быть ведьмой MCU в видео о создании сериала «Агата: Дневники Даркхолда»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:15

1 мин.

Кэтрин Хан рада быть ведьмой MCU в видео о создании сериала «Агата: Дневники Даркхолда»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр со съемок сериала «Агата: Дневники Даркхолда»
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DiscussingFilm опубликовал первое видео о создании долгожданного спин-оффа «Ванда/Вижн» про ведьму Агату Харкнесс (Кэтрин Хан). Сериал получил название «Агата: Дневники Даркхолда».

Сюжет проекта продолжится с момента финала «Ванды/Вижна», в котором Алая Ведьма (Элизабет Олсен) освободила город Вествью от своих чар.

В сериале «Агата: Дневники Даркхолда» снялись Пэтти Люпон, Обри Плаза, Эмма Колфилд, Дебра Джо Рапп, Мария Диззия, Джо Лок, Али Ан и Холли Бонни.

Премьера проекта пройдет осенью 2024 года.

Ранее была опубликована удаленная сцена сериала «Ванда/Вижн» с Эваном Питерсом.

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