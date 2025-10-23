Киану Ривз обсудил с Джеймсом Ганном продолжение «Константина»

Актер Киану Ривз и руководитель DC Studios Джеймс Ганн обсудили сиквел мистического фильма «Константин», передает Independent. По словам Ганна, прогресс в создании продолжения уже наметился.

«Я неоднократно обсуждал этот фильм с Киану. Я думаю, что это отличная группа ребят (сценаристы ленты и режиссер Фрэнсис Лоуренс. — Прим. ред.). Мне очень нравятся эти люди, я думаю, что они талантливы», — заявил он в интервью.

В начале 2025 года Ривз представил DC Studios сценарий нового фильма о Константине .

«Мы пытались снять этот фильм более десяти лет, и совсем недавно мы составили историю и представили ее DC Studios, и они сказали: «Хорошо». Так что мы собираемся попробовать написать сценарий», — рассказывал ранее Киану Ривз.

Новая часть «Константина», скорее всего, попадет в подразделение DC Elseworlds, где будут находиться истории, действие которых происходит за пределами канонической вселенной DC.