Кибердеревня сериал 2 сезон: дата выхода серий и расписание — где смотреть
Фильмы и сериалы

20 октября, 17:35

1 мин.

Стартовал 2-й сезон сериала «Кибердеревня»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Кибердеревня», реж. Сергей Васильев, «Кинопоиск»
Фото Кадр из сериала «Кибердеревня», реж. Сергей Васильев, «Кинопоиск»

На «Кинопоиске» стартовал второй сезон сериала «Кибердеревня». Фантастическая комедия, основанная на видеороликах YouTube-канала Birchpunk, рассказывает о Николае, который пытается спасти свою кибердеревню от руководителя огромной корпорации Барагозина.

Действие продолжения проекта разворачивается спустя год с момента финальных событий первого сезона. Тело Барагозина захватила голограмма, а Николай заперт в космической тюрьме.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Кибердеревня»

В продолжении проекта снялись Сергей Чихачев, Ольга Жевакина, Артем Семакин, Елена Махова, Григорий Скряпкин, Маргарита Силаева, Влада Лукина, Валерия Репина, Павел Деревянко, Денис Сладков, Денис Яковлев, Григорий Столбов и Кирилл Дубровицкий.

Трейлер 2-го сезона сериала «Кибердеревня»

Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Кибердеревня»

1 серия 18 октября
2 серия 25 октября
3 серия 1 ноября
4 серия 8 ноября
5 серия 15 ноября
6 серия 22 ноября
7 серия 29 ноября
8 серия 6 декабря
9 серия 13 декабря
10 серия 20 декабря
Сериалы
Когда выйдет 5-й эпизод сериала «Камбэк» с Александром Петровым