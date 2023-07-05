Киногерои поколений: россияне назвали своих любимых персонажей

Сегодня, 12:20
Медиахолдинг «Цифровое телевидение» и Институт современных медиа поделились результатами опроса, в котором приняли участие граждане от 14 до 60 лет. Списки любимых киногероев были разделены в зависимости от поколения респондентов: X (рожденные в 1963-1982 годах), Y (1983-1997) и Z (1998-2009).
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