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Сегодня, 12:20

Киногерои поколений: россияне назвали своих любимых персонажей

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Брат».
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Медиахолдинг «Цифровое телевидение» и Институт современных медиа поделились результатами опроса, в котором приняли участие граждане от 14 до 60 лет. Списки любимых киногероев были разделены в зависимости от поколения респондентов: X (рожденные в 1963-1982 годах), Y (1983-1997) и Z (1998-2009).

Культовыми персонажами для поколения Х стали Штирлиц, Глеб Жеглов, Шерлок Холмс, Павка Корчагин и Д'Артаньян. Представителей поколения Y сформировали такие герои, как Гарри Поттер, Человек-паук, Железный человек, Нео, Бэтмен. Знаковыми для обоих поколений оказались Данила Багров, Терминатор, Саша Белый, Рэмбо и Шурик.
Благодаря поколению Z в итоговый рейтинг попали Джокер, Тайлер Дерден, Джек Воробей, Форрест Гамп и Джон Уик, а вот на смену советскому Шерлоку пришел образ, созданный Бенедиктом Камбербэтчем.

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