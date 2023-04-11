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Сегодня, 13:15

Кинокритики представили 50 лучших фильмов XXI века

Ольга Стрельникова
Кадр из фильма «Возвращение», режиссер А.Звягинцев.
Кадр из фильма «Возвращение», режиссер А.Звягинцев.
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Кинокритики издания the Hollywood Reporter составили список лучших фильмов XXI века, начиная с 2000 года до конца 2021. В него вошло 50 анимационных и кинолент. Среди них «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки, «Горбатая гора» Энга Ли, «Любовное настроение» Кар-Вая Вонга, «Лунный свет» Барри Дженкинса и другие. В список лучших попали 18 фильмов не на английском языке, в том числе один на русском. Им оказалась киноработа Андрея Звягинцева «Возвращение» (32 место).

Среди лучших не было ни одной работы Клинта Иствуда, Стивена Спилберга, Мартина Скорсезе, Квентина Тарантино, Стивена Содерберга, Вуди Аллена, Романа Полански и Ларса фон Триера. «В некоторых случаях мы чувствовали, что их лучшие работы были до XXI века», — пояснили кинокритики. Зато в списке оказалось несколько фильмов одних и тех же режиссеров. Так, например, было представлено по две киноленты братьев Коэнов, Альфонсо Куарона, Дэвида Финчера и Ричарда Линклейтера.

В списке лучших, по версии the Hollywood Reporter, практически отсутствуют настоящие студийные комедии, боевики, научная фантастика и ужасы. «Мы любим эти жанры, мы клянемся! Такие фильмы, как «Борат», «40-летняя девственница», «Залог», «Ультиматум Борна», «Мастер и командир» и, да, «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» — все обсуждались в тот или иной момент», — написали кинокритики.

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