Кинопрокатчики заявили, что не ждут возвращения голливудских фильмов

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Президент киносети «Каро» Ольга Зинякова дала большое интервью изданию «Ведомости». В нем она подтвердила, что на данный момент отечественные кинопрокатчики не надеются на скорое возвращение голливудских картин и теперь выстраивают сбалансированный бизнес, не зависящий от одного поставщика. На место блокбастеров пришли проекты независимых студий, а также европейское и азиатское кино.
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