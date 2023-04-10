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Сегодня, 14:15

Киностудия Lucasfilm работает над тремя новыми фильмами «Звездных войн»

Ольга Стрельникова
Кадр из фильма «Звездные войны».
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Киностудия «Лукасфильм» в настоящее время работает над тремя новыми фильмами о звездных войнах. Об этом рассказала президент компании Кэтлин Кеннеди, сообщили на портале Hypebeast.com.

Режиссерами новых фильмов станут Джеймс Мангольд, работавший над кинокартиной «Индиана Джонс и Циферблат судьбы», Дэйв Филони, снявший сериал «Мандалорец», и Шармин Обаид-Чиной, известная по сериалу «Мисс Марвел», обладательница премий «Оскар» и «Эмми».

Фильм Джеймса Мангольда расскажет о периоде расцвета джедаев. Киноработа Дейва Филони будет посвящена Новой Республике и станет завершением взаимосвязанных историй: «Мандалоранца», «Книги Бобы Фетта», «Асоки» и других. Действия фильма Шармин Обаид-Чиной развернутся после событий Восстания Скайуокера, в него вернется актриса Дейзи Ридли в роли Рей, чтобы создать новый орден джедаев.

Названия и даты релизов пока не разглашаются.

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