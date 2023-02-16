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Сегодня, 15:50

Киностудия Warner Bros снимет продолжение саги о Гарри Поттере

Ольга Стрельникова
Фото Из открытых источников.
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С момента выхода первого фильма о Гарри Поттере прошло уже более 20 лет, но его популярность растет и фанаты ждут продолжения. Кинокомпания Warner Bros. откликнулась на призывы аудитории и начала работу над франшизой «Гарри Поттер и проклятое дитя», в основу которой ляжет одноименная пьеса Джоан Роулинг.

Примут ли участие в экранизации исполнители главных ролей Дэниел Редклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, пока британским СМИ не сообщается. Однако известно, что сюжетная линия будет раскручиваться вокруг сына Гарри Поттера.

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