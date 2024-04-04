Кирстен Данст рассказала, почему отказалась от роли в фильме «Красота по-американски»

В интервью Variety Кирстен Данст рассказала, почему отказалась от прослушивания в фильм Сэма Мендеса «Красота по-американски». Актрису рассматривали на роль Анджелы Хейс — одноклассницы и подруги дочери главного героя.

«Не уверена, что это можно назвать отказом, скорее я просто не была заинтересована во встрече», — вспоминает Данст.

Актриса добавила, что ее смутила перспектива съемок в откровенных сценах. В итоге на роль была выбрана Мена Сувари.

По сюжету картины «Красота по-американски», переживая кризис среднего возраста, главный герой влюбляется в одноклассницу своей дочери. В 2000 году фильм получил пять статуэток «Оскар», в том числе за лучший фильм, режиссерскую работу и сценарий.

Ранее по поводу отказа от роли в картине Сэма Мендеса Кирстен Данст говорила, что на момент прочтения сценария ей было 15 лет и она не была достаточно зрелой для того, чтобы его понять.