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Клинок рассекающий демонов (Истребитель демонов): дата выхода серий
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:05

1 мин.

5 сезон «Клинок, рассекающий демонов»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»
Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»
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Подходит к концу пятый сезон аниме «Клинок, рассекающий демонов» («Истребитель демонов»). Проект рассказывает о подростке Тандзиро Камадо, который, пережив страшную трагедию, становится истребителем демонов.

Первый сезон «Клинка, рассекающего демонов» вышел в 2019 году, а через год в японский прокат вышел полнометражный аниме-фильм «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный».

Кроме того, по мотивам проекта существует два фильма-компиляции: «Истребитель демонов: Деревня кузнецов» и «Истребитель демонов: На тренировку столпов».

Расписание релиза эпизодов 5 сезона «Клинка, рассекающего демонов»

1 серия 12 мая
2 серия 19 мая
3 серия 26 мая
4 серия 2 июня
5 серия 9 июня
6 серия 16 июня
7 серия 23 июня
8 серия 30 июня
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