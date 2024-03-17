Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Клуб Зеро 2023: сюжет, актеры, трейлер, дата выхода, где смотреть
Фильмы и сериалы

17 марта, 12:30

1 мин.

Фильм «Клуб Зеро» выйдет в российский прокат 21 марта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Клуб Зеро»
Фото Кадр из фильма «Клуб Зеро»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

21 марта в российский прокат выйдет фильм «Клуб Зеро». Режиссером и сценаристом проекта выступила Джессика Хауснер («Малыш Джо»). Также в его написании принимала участие Жеральдин Байяр.

По сюжету фильма новая учительница элитной частной школы мисс Новак переворачивает сознание учеников в вопросе потребления, и под впечатлением они создают закрытый Клуб Зеро, в котором уводят идеи преподавателя в нездоровое русло.

В проекте снялись Миа Васиковска, Сидсе Бабетт Кнудсен, Амир Эль-Масри, Аманда Лоуренс, Камилла Разерфорд, Сэм Хоар, Эльза Зильберштейн, Кили Форсайт, Матье Деми и Эмили Страйд.

В 2023 году картина была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

«Клуб Зеро» выйдет в российских кинотеатрах 21 марта.

Ворон, 2024. Вышел трейлер фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом и Fka Twigs
Фильмы
0
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
Билялетдинов уходит, Радулов в подвешенном состоянии, а «Ак Барс» готов менять вектор
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Цифровой релиз боевика «Дом у дороги» с Конором Макгрегором пройдет 21 марта