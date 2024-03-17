Фильм «Клуб Зеро» выйдет в российский прокат 21 марта

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21 марта в российский прокат выйдет фильм «Клуб Зеро». Режиссером и сценаристом проекта выступила Джессика Хауснер («Малыш Джо»). Также в его написании принимала участие Жеральдин Байяр.

По сюжету фильма новая учительница элитной частной школы мисс Новак переворачивает сознание учеников в вопросе потребления, и под впечатлением они создают закрытый Клуб Зеро, в котором уводят идеи преподавателя в нездоровое русло.

В проекте снялись Миа Васиковска, Сидсе Бабетт Кнудсен, Амир Эль-Масри, Аманда Лоуренс, Камилла Разерфорд, Сэм Хоар, Эльза Зильберштейн, Кили Форсайт, Матье Деми и Эмили Страйд.

В 2023 году картина была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

«Клуб Зеро» выйдет в российских кинотеатрах 21 марта.