3 сезон сериала «Клюквенный щербет»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 14:45
13 сентября стартовал третий сезон турецкого сериала «Клюквенный щербет», по сюжету которого влюбленные не могут быть вместе из-за конфликтующих родственников.
В мелодраме снялись Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Ахмет Мюмтаз Тайлан, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу и Догукан Гюнгер.
Новые эпизоды сериала «Клюквенный щербет» выходят на стримингах Иви, START и других сторонних сайтах.
|1 серия
|13 сентября
|2 серия
|20 сентября
|3 серия
|27 сентября
|4 серия
|4 октября
|5 серия
|11 октября
Дата выхода следующих серий будет анонсирована позже.