Когда выйдет 6 серия третьего сезона «Медленных лошадей» с Гэри Олдменом

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Платформа Apple TV+ представила пять серий третьего сезона сериала «Медленные лошади», главную роль в котором исполнил невероятный Гэри Олдмен.

Проект основан на одноименном романе Мика Геррона и рассказывает об административном чистилище для отказников под названием «Слау Хаус».

Джексон Лэм (Олдмен) возглавляет его, в своей несколько эксцентричной манере пытаясь вывести слабых агентов МИ5 на новый уровень.

Шестая и финальная серия третьего сезона «Медленных лошадей» выйдет 27 декабря.