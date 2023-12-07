Когда выйдет 7 серия «Слово пацана» и где ее смотреть

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Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал самым популярным проектом ноября 2023 и продолжает набирать обороты в декабре. Проект уже занял 12-ю строчку в рейтинге 250 самым популярных сериалов по версии Кинопоиска.

Сюжет повествует о 1980-х годах. Пока родители пытаются выживать в эпоху всеобщего безденежья, их дети тем временем предоставлены сами себе и приспосабливаются к уличным законам.

В сериале снялись Леон Кемстач, Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Сергей Бурунов и многие другие.

Первый сезон «Слова пацана» будет состоять из девяти эпизодов. Седьмая серия станет доступна на платформах Wink и START с 14 декабря.