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Когда выйдет 7 серия Слово пацана и где посмотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 10:45

1 мин.

Когда выйдет 7 серия «Слово пацана» и где ее смотреть

Валерия Баринова
Шеф-редактор раздела «Стиль жизни»
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал самым популярным проектом ноября 2023 и продолжает набирать обороты в декабре. Проект уже занял 12-ю строчку в рейтинге 250 самым популярных сериалов по версии Кинопоиска.

Сюжет повествует о 1980-х годах. Пока родители пытаются выживать в эпоху всеобщего безденежья, их дети тем временем предоставлены сами себе и приспосабливаются к уличным законам.

В сериале снялись Леон Кемстач, Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Сергей Бурунов и многие другие.

Первый сезон «Слова пацана» будет состоять из девяти эпизодов. Седьмая серия станет доступна на платформах Wink и START с 14 декабря.

Слово пацана
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Вышла 6 серия проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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