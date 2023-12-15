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Когда выйдет 8 серия Слова пацана Кровь на асфальте
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:30

1 мин.

Создатели «Слова пацана» пересняли финальную серию: дата ее выхода пока неизвестна

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Адидас Слово пацана.
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников и Андрей Золотарев рассказали, что восьмой и финальный эпизод проекта не выйдет в запланированную ранее дату 21 декабря.

Это связано с тем, что в сериал были внесены авторские изменения.

«В районе третьей серии мы поняли, что хотим закончить эту историю иначе. Я вам не скажу, что это было легко сделать. Кто знает, как устроена киноиндустрия, тот понимает, что продюсеры не любят тратить деньги. Мы с Андреем переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование для того, чтобы восьмая серия была круче, эмоциональнее, острее, чем-то, что у нас получилось ранее», — рассказал режиссер.

Новая дата релиза финального, переснятого восьмого эпизода «Слова пацана» пока неизвестна.

Слово пацана
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