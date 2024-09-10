Появится ли Алена Апина в сериале «Комбинация»

На Wink стартовал сериал «Комбинация» о создании одноименной первой женской группы в СССР.

Поначалу в проекте не планировалось камео музыкантов из оригинального коллектива. В своих соцсетях Алена Апина писала, что со съемками «не срослось». Однако позднее все же стало известно, что певица включилась в работу над проектом.

«Она играет преподавателя в консерватории, а я — Алену Апину, которая уже стала солисткой группы «Комбинация», но все еще пытается совместить консерваторию и участие в группе», — рассказала актриса Анастасия Уколова.

Второй эпизод сериала «Комбинация» выйдет 12 сентября на Wink.