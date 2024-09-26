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Комбинация сериал 2024: что было в 4 серии — основные события
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:30

1 мин.

Что показали в 4 эпизоде сериала «Комбинация»

На Wink вышла 4 серия сериала «Комбинация»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Комбинация»
Фото Кадр из сериала «Комбинация»
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Сегодня, 26 сентября, на Wink прошла премьера четвертого эпизода сериала «Комбинация» о творческом пути легендарной поп-группы.

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Что показали в 4-й серии «Комбинации»

Осторожно: спойлеры!

  • Александр Шишинин показывает продюсеру Гарри Каримовичу (прототип — Бари Каримович Алибасов, — Прим. Ред.) запись выступления «Комбинации» и предлагает, чтобы группа выступила на разогреве у «Интегралов». В ответ Гарри выдвигает идею «пройти проверку народом» — масштабного тура;

  • Александр начинает решать транспортные вопросы, и «Комбинация» начинает первый концертный тур;

  • Шишинин продолжает совершенствовать репертуар группы;

  • Виталий сталкивается с дилеммой, развивать «Комбинацию» или найти более стабильную работу;

  • Александр Шишинин сочиняет трек Russian Girls, находит новую гитаристку и снимает клип «Комбинации» на песню «Белый вечер»;

  • «Комбинация» продолжает свой путь к всесоюзной славе, а Александр, наконец, смог доказать своей семье перспективность своего выбора;

  • Алена Апина и Татьяна Иванова после тура понимают, что в Саратове их ничего не держит;

  • Гарри Каримович уже сам просит Шишинина о выступлении «Комбинации» и «Интегралов», но Александр отказывается.

Комбинация Wink: расписание серий. Дата выхода сериала «Комбинация»: расписание релиза эпизодов

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