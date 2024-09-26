Что показали в 4 эпизоде сериала «Комбинация»

Сегодня, 26 сентября, на Wink прошла премьера четвертого эпизода сериала «Комбинация» о творческом пути легендарной поп-группы.

Что показали в 4-й серии «Комбинации»

Осторожно: спойлеры!

Александр Шишинин показывает продюсеру Гарри Каримовичу ( прототип — Бари Каримович Алибасов, — Прим. Ред. ) запись выступления «Комбинации» и предлагает, чтобы группа выступила на разогреве у «Интегралов». В ответ Гарри выдвигает идею «пройти проверку народом» — масштабного тура;

Александр начинает решать транспортные вопросы, и «Комбинация» начинает первый концертный тур;

Шишинин продолжает совершенствовать репертуар группы;

Виталий сталкивается с дилеммой, развивать «Комбинацию» или найти более стабильную работу;

Александр Шишинин сочиняет трек Russian Girls, находит новую гитаристку и снимает клип «Комбинации» на песню «Белый вечер»;

«Комбинация» продолжает свой путь к всесоюзной славе, а Александр, наконец, смог доказать своей семье перспективность своего выбора;

Алена Апина и Татьяна Иванова после тура понимают, что в Саратове их ничего не держит;