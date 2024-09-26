Что показали в 4 эпизоде сериала «Комбинация»

Сегодня, 20:30
Сегодня, 26 сентября, на Wink прошла премьера четвертого эпизода сериала «Комбинация» о творческом пути легендарной поп-группы.
Осторожно: спойлеры!
Александр начинает решать транспортные вопросы, и «Комбинация» начинает первый концертный тур;
Шишинин продолжает совершенствовать репертуар группы;
Виталий сталкивается с дилеммой, развивать «Комбинацию» или найти более стабильную работу;
«Комбинация» продолжает свой путь к всесоюзной славе, а Александр, наконец, смог доказать своей семье перспективность своего выбора;
Алена Апина и Татьяна Иванова после тура понимают, что в Саратове их ничего не держит;
Гарри Каримович уже сам просит Шишинина о выступлении «Комбинации» и «Интегралов», но Александр отказывается.