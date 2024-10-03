Что показали в 5 эпизоде сериала «Комбинация»

Сегодня, 17:00
Сегодня, 3 октября, на Wink прошла премьера пятого эпизода сериала «Комбинация» о творческом пути легендарной поп-группы.
Осторожно: спойлеры!
«Комбинация» дает концерт в Саратове. Шишинин представляет публике свою жену, но ей комфортнее за кулисами;
Виталий признается Александру, что боится лететь в Москву. Шишинин отвечает, что тоже чувствует страх, но он не мешает ему идти вперед;
Глава местных гопников Шуба хочет, чтобы Шишинин убедил Татьяну Иванову выйти за него. Александр отвечает, что тот ее не достоин, и просит дать Татьяне шанс чего-то добиться в этой жизни;
Шишинин сообщает «Комбинации» о московских планах и «увольняет» Юлию Козюлькову, когда та выбирает вместо группы своего парня;
Шуба не сдается и пытается через завоевание доверяя родителей Татьяны повлиять на ее выбор, но доводы Александра Шишинина в пользу Москвы для них становятся убедительнее;
В Москве у группы дела поначалу идут не очень хорошо. Никто не воспринимает Александра Шишинина всерьез. У коллектива заканчиваются деньги, а они еще не выполнили свой план — запись трека в Gala Records, лучшей студии страны. Чтобы все получилось, Шишинин принимает решение продать машину;
«Комбинация» записывает новый трек, после которого для группы открывается новая возможность: выступить с благотворительным концертом в Чернобыле;
Александр Шишинин находит в группу новую барабанщицу Нюру Ковалеву.