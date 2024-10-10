Что показали в 6 эпизоде сериала «Комбинация»

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Сегодня, 10 октября, на Wink состоялась премьера шестого эпизода сериала «Комбинация» о творческом пути легендарной поп-группы.
Что показали в 6-й серии «Комбинации»
Осторожно: спойлеры!
Татьяна Иванова идет на свидание с незнакомым человеком и попадает в очень опасную ситуацию.
Виталий Окороков хочет получать авторские отчисления и заводит сайд-проект.
Александр Шишинин крайне негативно относится к отношениям девушек в группе, потому что не хочет, чтобы личная жизнь отвлекала их от творчества.
Продюсер Максим Базыкин и Александр Шишинин обсуждают перспективы «Комбинации». Последний хочет гастроли группы по Америке, а первый настаивает, что коллективу нужно продолжать давать концерты в России.
Алена Апина устраняет соперницу на пути к Александру Иратову.
Столкнувшись с тупиком в развитии группы, Шишинин идет вразнос и изменяет жене.