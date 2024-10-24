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Комбинация сериал 2024: что было в 8 серии — основные события
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:00

3 мин.

Что показали в 8-м эпизоде сериала «Комбинация»

На Wink вышла 8-я серия сериала «Комбинация»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Комбинация», реж. Никита Власов, Wink.
Фото Кадр из сериала «Комбинация», реж. Никита Власов, Wink.
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Сегодня, 24 октября, на Wink состоялась премьера восьмого и финального эпизода сериала «Комбинация» о творческом пути легендарной поп-группы.

&laquo;Комбинация&raquo;, сериал-2024: обзор 7-й серии&nbsp;&mdash; дата выхода 8 серии. Сказке конец: обзор седьмой серии сериала «Комбинация»

Что показали в 8-й серии «Комбинации»

Осторожно: спойлеры!

  • 1987 год. Александр Шишинин работает с рок-группой «Рок-ералаш» («из провинции» — по мнению продюсера, это важное уточнение и визитная карточка коллектива) и пытается найти зрителей на их концерт. Поддержать Шишинина приходят родители и возлюбленная Наташа. Она сообщает Александру, что беременна. Продюсер делает ей предложение и рассказывает о красочном совестном будущем.

  • События эпизода возвращаются ко времени финала седьмой серии: Александр Шишинин поставил к виску курок пистолета и готов выстрелить. Продюсера отвлекает телефонный звонок. Родители Татьяны Ивановой говорят Шишинину, что их дочь убили.

  • Продюсер приезжает к Татьяне и видит, что с девушкой все в порядке: ее перепутали с другой жертвой.

  • Алена Апина приходит к Виталию Окорокову, приносит блюдо, приготовленное по маминому рецепту и просит композитора написать для нее песню. Он отказывается, но потом Александр Иратов делает Окорокову предложение, от которого тот не может отказаться.

  • Алена Апина зовет Татьяну Иванову в свой новый музыкальный проект. Татьяна не заинтересована.

  • Татьяна Иванова и Александр Шишинин идут на пробежку. Продюсер считает, что все потерял. Певица пытается его поддержать.

  • Александр Шишинин проникается словами Татьяны Ивановой и идет к Виталию Окорокову с предложением собрать «Комбинацию 2.0». Композитор рассказывает ему о сотрудничестве с Аленой Апиной и дает трек «Два кусочека колбаски».

  • Сольная карьера Алены Апиной стартует успешно. Одним из ее главных хитов становится композиция «Ксюша».

  • Александр Шишинин знакомится с вокалисткой Светланой Кашиной и уговаривает ее стать новой солисткой «Комбинации».

  • Продюсер приезжает в Саратов к Наташе и просит прощения.

  • Шишинин находит в группу бас-гитаристку Галину Лезину, гитаристку Елену Молчанову, барабанщицу Светлану Молчанову, клавишницу Эльвиру Белову и дает им пятилетний контракт, чтобы они не могли уйти из «Комбинации» без его согласия.

  • У «Комбинации» и Алены Апиной возникает конфликт, связанный с пересечением концертных графиков.

  • Продюсер хочет перевезти семью в Москву, но Наташа против.

  • В жизнь Шишинина возвращается Анжела, просит прощения и хочет вернуться. Продюсер возражает.

  • «Комбинация» выступает в новом составе и едет в тур по Европе.

  • Москва, 1993 год. Шишинин встречает своего старого приятеля. Тот предлагает продюсеру вместе полететь в Нью-Йорк. Александр отказывается, и тогда мужчина наносит продюсеру смертельное ранение.

  • На поминках Александра Шишинина собирается семья продюсера, композитор Виталий Окороков и участницы группы «Комбинация» разных периодов. Наташа скорбит о потере мужа.

Тизер 8-го эпизода сериала «Комбинации»

Комбинация, Wink, Наталья Орейро, Владимир Канухин. Наталия Орейро перепела хит группы «Комбинация» Russian Girls

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