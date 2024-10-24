Что показали в 8-м эпизоде сериала «Комбинация»

Сегодня, 24 октября, на Wink состоялась премьера восьмого и финального эпизода сериала «Комбинация» о творческом пути легендарной поп-группы.

Что показали в 8-й серии «Комбинации»

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1987 год. Александр Шишинин работает с рок-группой «Рок-ералаш» («из провинции» — по мнению продюсера, это важное уточнение и визитная карточка коллектива) и пытается найти зрителей на их концерт. Поддержать Шишинина приходят родители и возлюбленная Наташа. Она сообщает Александру, что беременна. Продюсер делает ей предложение и рассказывает о красочном совестном будущем.

События эпизода возвращаются ко времени финала седьмой серии: Александр Шишинин поставил к виску курок пистолета и готов выстрелить. Продюсера отвлекает телефонный звонок. Родители Татьяны Ивановой говорят Шишинину, что их дочь убили.

Продюсер приезжает к Татьяне и видит, что с девушкой все в порядке: ее перепутали с другой жертвой.

Алена Апина приходит к Виталию Окорокову, приносит блюдо, приготовленное по маминому рецепту и просит композитора написать для нее песню. Он отказывается, но потом Александр Иратов делает Окорокову предложение, от которого тот не может отказаться.

Алена Апина зовет Татьяну Иванову в свой новый музыкальный проект. Татьяна не заинтересована.

Татьяна Иванова и Александр Шишинин идут на пробежку. Продюсер считает, что все потерял. Певица пытается его поддержать.

Александр Шишинин проникается словами Татьяны Ивановой и идет к Виталию Окорокову с предложением собрать «Комбинацию 2.0». Композитор рассказывает ему о сотрудничестве с Аленой Апиной и дает трек «Два кусочека колбаски».

Сольная карьера Алены Апиной стартует успешно. Одним из ее главных хитов становится композиция «Ксюша».

Александр Шишинин знакомится с вокалисткой Светланой Кашиной и уговаривает ее стать новой солисткой «Комбинации».

Продюсер приезжает в Саратов к Наташе и просит прощения.

Шишинин находит в группу бас-гитаристку Галину Лезину, гитаристку Елену Молчанову, барабанщицу Светлану Молчанову, клавишницу Эльвиру Белову и дает им пятилетний контракт, чтобы они не могли уйти из «Комбинации» без его согласия.

У «Комбинации» и Алены Апиной возникает конфликт, связанный с пересечением концертных графиков.

Продюсер хочет перевезти семью в Москву, но Наташа против.

В жизнь Шишинина возвращается Анжела, просит прощения и хочет вернуться. Продюсер возражает.

«Комбинация» выступает в новом составе и едет в тур по Европе.

Москва, 1993 год. Шишинин встречает своего старого приятеля. Тот предлагает продюсеру вместе полететь в Нью-Йорк. Александр отказывается, и тогда мужчина наносит продюсеру смертельное ранение.