Что показали в 8-м эпизоде сериала «Комбинация»

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Сегодня, 24 октября, на Wink состоялась премьера восьмого и финального эпизода сериала «Комбинация» о творческом пути легендарной поп-группы.
Осторожно: спойлеры!
События эпизода возвращаются ко времени финала седьмой серии: Александр Шишинин поставил к виску курок пистолета и готов выстрелить. Продюсера отвлекает телефонный звонок. Родители Татьяны Ивановой говорят Шишинину, что их дочь убили.
Продюсер приезжает к Татьяне и видит, что с девушкой все в порядке: ее перепутали с другой жертвой.
Алена Апина приходит к Виталию Окорокову, приносит блюдо, приготовленное по маминому рецепту и просит композитора написать для нее песню. Он отказывается, но потом Александр Иратов делает Окорокову предложение, от которого тот не может отказаться.
Алена Апина зовет Татьяну Иванову в свой новый музыкальный проект. Татьяна не заинтересована.
Татьяна Иванова и Александр Шишинин идут на пробежку. Продюсер считает, что все потерял. Певица пытается его поддержать.
Александр Шишинин проникается словами Татьяны Ивановой и идет к Виталию Окорокову с предложением собрать «Комбинацию 2.0». Композитор рассказывает ему о сотрудничестве с Аленой Апиной и дает трек «Два кусочека колбаски».
Сольная карьера Алены Апиной стартует успешно. Одним из ее главных хитов становится композиция «Ксюша».
Александр Шишинин знакомится с вокалисткой Светланой Кашиной и уговаривает ее стать новой солисткой «Комбинации».
Продюсер приезжает в Саратов к Наташе и просит прощения.
Шишинин находит в группу бас-гитаристку Галину Лезину, гитаристку Елену Молчанову, барабанщицу Светлану Молчанову, клавишницу Эльвиру Белову и дает им пятилетний контракт, чтобы они не могли уйти из «Комбинации» без его согласия.
У «Комбинации» и Алены Апиной возникает конфликт, связанный с пересечением концертных графиков.
Продюсер хочет перевезти семью в Москву, но Наташа против.
В жизнь Шишинина возвращается Анжела, просит прощения и хочет вернуться. Продюсер возражает.
«Комбинация» выступает в новом составе и едет в тур по Европе.
Москва, 1993 год. Шишинин встречает своего старого приятеля. Тот предлагает продюсеру вместе полететь в Нью-Йорк. Александр отказывается, и тогда мужчина наносит продюсеру смертельное ранение.
На поминках Александра Шишинина собирается семья продюсера, композитор Виталий Окороков и участницы группы «Комбинация» разных периодов. Наташа скорбит о потере мужа.