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Комбинация сериал 2024: что известно — съемки, дата выхода, Кологривый
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

1 мин.

Завершились съемки сериала о группе «Комбинация» с Никитой Кологривым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Комбинация»
Фото Кадр из сериала «Комбинация»
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Онлайн-кинотеатр Wink сообщил, что съемки сериала о группе «Комбинация» завершены. Проект Никиты Власова («Лада Голд») расскажет о становлении музыкального коллектива и творческом пути его участниц Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой.

В числе актерского состава сериала — Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин, Полина Гухман и Татьяна Струженкова.

Кроме того, в проекте запланировано камео Алены Апиной и Татьяны Ивановой.

Премьера сериала о группе «Комбинация» пройдет в этом году, но точная дата его релиза пока неизвестна.

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