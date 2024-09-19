Что показали в 3 эпизоде сериала «Комбинация»

Сегодня, 19 сентября на Wink прошла премьера третьего эпизода сериала «Комбинация» о творческом пути легендарной поп-группы.

Что показали в 3 серии «Комбинации»

Осторожно: спойлеры!

Виталий и Александр продолжают искать в группу новых участниц;

Алена Апина возвращается на репетицию «Комбинации» с извинениями. Виталий Окороков очень этому рад, а Александр Шишинин — нет. В итоге они с Аленой договариваются, что дадут друг другу второй шанс;

Александр и Виталий начинают поиски автора текстов для песен «Комбинации», и находят Юрия (Дмитрий Смолев);

После этого создатели группы ищут для «Комбинации» уникальные сценические образы;

Потом Александр старается выстроить работающую схему распространения кассет «Комбинации», ориентируясь на творчество «Ласкового мая»;

Поначалу задумка Александра Шишинина срабатывает, но позже все идет не по плану, и продюсер попадает в опасную ситуацию;

Стараясь ее пережить, Александр слушает монолог Роя Батти из «Бегущего по лезвию»;

Участницы «Комбинации» понимают, что не могут совмещать свою занятость в группе с другими амбициозными планами, и им нужно сделать выбор;

Сериальная Алена Апина делится с преподавателем консерватории (камео настоящей Алены Апиной) видением своего будущего;