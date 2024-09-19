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Комбинация сериал 2024: что показали в 3 серии — основные события
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:20

1 мин.

Что показали в 3 эпизоде сериала «Комбинация»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Комбинация»
Фото Кадр из сериала «Комбинация»
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Сегодня, 19 сентября на Wink прошла премьера третьего эпизода сериала «Комбинация» о творческом пути легендарной поп-группы.

&laquo;Комбинация&quot;-2024: обзор второй серии&nbsp;&mdash; дата выхода третьей серии &laquo;Комбинации&raquo;. Первый хит: обзор второй серии музыкального байопика «Комбинация»

Что показали в 3 серии «Комбинации»

Осторожно: спойлеры!

  • Виталий и Александр продолжают искать в группу новых участниц;

  • Алена Апина возвращается на репетицию «Комбинации» с извинениями. Виталий Окороков очень этому рад, а Александр Шишинин — нет. В итоге они с Аленой договариваются, что дадут друг другу второй шанс;

  • Александр и Виталий начинают поиски автора текстов для песен «Комбинации», и находят Юрия (Дмитрий Смолев);

  • После этого создатели группы ищут для «Комбинации» уникальные сценические образы;

  • Потом Александр старается выстроить работающую схему распространения кассет «Комбинации», ориентируясь на творчество «Ласкового мая»;

  • Поначалу задумка Александра Шишинина срабатывает, но позже все идет не по плану, и продюсер попадает в опасную ситуацию;

  • Стараясь ее пережить, Александр слушает монолог Роя Батти из «Бегущего по лезвию»;

  • Участницы «Комбинации» понимают, что не могут совмещать свою занятость в группе с другими амбициозными планами, и им нужно сделать выбор;

  • Сериальная Алена Апина делится с преподавателем консерватории (камео настоящей Алены Апиной) видением своего будущего;

  • Пройдя через череду непредвиденных ситуаций и испытаний, «Комбинация» дает первый концерт.

Группа &laquo;Комбинация&raquo;. История группы «Комбинация»: громкие хиты, криминал и сериал

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