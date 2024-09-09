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Комбинация сериал 2024: кто снялся, актеры и роли — Кологривый, Базыкина
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:30

1 мин.

Кто снялся в сериале «Комбинация»: актеры и роли

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Комбинация»
Фото Кадр из сериала «Комбинация»
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6 сентября на платформе Wink стартовал сериал о группе «Комбинация». Проект начинается с того, что бывший сотрудник ОБХСС решает изменить свою жизнь и создать музыкальный коллектив.

Сериал Комбинация 2024: обзор 1-й серии&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть. Никита Кологривый ищет «Комбинацию»: как стартовал музыкальный байопик о популярной поп-группе 90-х

Актеры и роли в сериале «Комбинация»

  • Никита Кологривый — продюсер Александр Шишинин;
  • Владимир Канухин — композитор и сооснователь группы Виталий Окороков;
  • Елизавета Базыкина — певица Татьяна Иванова;
  • Анастасия Уколова — певица Алена Апина;
  • Аскар Ильясов — продюсер Гарри Каримович;
  • Павел Прилучный — продюсер Александр Борисович Иратов;
  • Дмитрий Смолев — поэт-песенник Юрий Дружков;
  • Алена Апина — преподаватель консерватории;
  • Ульяна Кравец — Наталья Шишинина, жена Александра.

Комбинация, Wink. Когда выйдет 2 эпизод сериала «Комбинация»

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