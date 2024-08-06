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Комбинация сериал 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:45

1 мин.

Wink опубликовал тизер-трейлер сериала «Комбинация»

Вышел трейлер сериала «Комбинация»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Комбинация»
Фото Кадр из сериала «Комбинация»
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Wink опубликовал тизер-трейлер сериала «Комбинация» о творческом пути знаменитой поп-группы. Режиссером проекта выступил Никита Власов («Лада Голд»), сценарий написал он же вместе с Егором Чичкановым («И снова здравствуйте!»), а в числе продюсеров байопика — Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.

В сериале снялись Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Дарья Руденок, Полина Гухман, Татьяна Струженкова, Никита Кологривый, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов и Владимир Канухин.

Премьера сериала «Комбинация» запланирована на осень этого года.

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