Сегодня, 12 сентября, на Wink состоялась премьера второго эпизода сериала «Комбинация» о создании первой женской группы в СССР. Режиссером проекта выступил Никита Власов, известный по работе над такими проектами, как «Лада Голд» и «Мажор в Сочи».

Осторожно: спойлеры!

Что показали во 2 эпизоде сериала «Комбинация»

Татьяна Иванова пытается найти общий язык с Аленой Апиной, но та считает, что между ними не может быть ничего общего;

Правда, потом Алена решает все же дать Татьяне шанс и предлагает ей почитать «Мастера и Маргариту»;

Александр Шишинин вступает в противостояние с местными гопниками;

Семья Татьяны Ивановой не относится всерьез к ее стремлению петь в группе;

Для записи первых треков Александр хочет обратиться к прошлой группе Виталия, но композитор против, потому что у него сложились напряженные отношения с коллективом;

Встреча все же состоялась, но конструктивного обсуждения не вышло. Александр и Виталий решают переключиться на запись концертного выступления;

Татьяна приходит в гости к Алене и узнает, то девушка была замужем, а теперь готовится поступать в московскую консерваторию. Татьяна же мечтает уехать в США;

Первое выступление группы с рабочим названием «Анжелика» проходит не совсем так, как было запланировано, но Александру и Виталию удается сделать концертную запись;

После выступления Алена критикует название группы, ее участников и аранжировки;

Александр показывает запись Гарри. Продюсер не впечатлен и считает, что многое требует доработки;