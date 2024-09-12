Что показали во 2 эпизоде сериала «Комбинация»

Сегодня, 18:00
Сегодня, 12 сентября, на Wink состоялась премьера второго эпизода сериала «Комбинация» о создании первой женской группы в СССР. Режиссером проекта выступил Никита Власов, известный по работе над такими проектами, как «Лада Голд» и «Мажор в Сочи».
Осторожно: спойлеры!
Александр Шишинин вступает в противостояние с местными гопниками;
Семья Татьяны Ивановой не относится всерьез к ее стремлению петь в группе;
Для записи первых треков Александр хочет обратиться к прошлой группе Виталия, но композитор против, потому что у него сложились напряженные отношения с коллективом;
Встреча все же состоялась, но конструктивного обсуждения не вышло. Александр и Виталий решают переключиться на запись концертного выступления;
Татьяна приходит в гости к Алене и узнает, то девушка была замужем, а теперь готовится поступать в московскую консерваторию. Татьяна же мечтает уехать в США;
Первое выступление группы с рабочим названием «Анжелика» проходит не совсем так, как было запланировано, но Александру и Виталию удается сделать концертную запись;
После выступления Алена критикует название группы, ее участников и аранжировки;
Александр показывает запись Гарри. Продюсер не впечатлен и считает, что многое требует доработки;
Шишинин сомнительными методами добивается того, чтобы трек «Комбинации» прозвучал по радио и параллельно объявляет о наборе новых участниц в группу.