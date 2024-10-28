Музыка из сериала «Комбинация»: список саундтреков

На платформе Wink завершился сериал «Комбинация» о творческом пути одноименной поп-группы. В день выхода финального эпизода Наталия Орейро перепела песню Russian Girls на английском, испанском и русском языках.

За восемь серий в музыкальном байопике успели прозвучать как многие хиты группы «Комбинация», так и композиции других коллективов и исполнителей.

Фото Wink

Музыка из сериала «Комбинация»