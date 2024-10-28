Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Комбинация сериал: все песни — музыка из сериала, саундтреки
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:05

2 мин.

Музыка из сериала «Комбинация»: список саундтреков

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок сериала «Комбинация», реж. Никита Власов / Wink
Фото Wink
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

На платформе Wink завершился сериал «Комбинация» о творческом пути одноименной поп-группы. В день выхода финального эпизода Наталия Орейро перепела песню Russian Girls на английском, испанском и русском языках.

Наталия Орейро, Russian Girls кавер&nbsp;&mdash; Комбинация. Вышла кавер-версия хита группы «Комбинация» Russian Girls от Наталии Орейро

За восемь серий в музыкальном байопике успели прозвучать как многие хиты группы «Комбинация», так и композиции других коллективов и исполнителей.

Кадр со съемок сериала «Комбинация», реж. Никита Власов / Wink
Фото Wink

Музыка из сериала «Комбинация»

  • Комбинация — Russian Girls;
  • Комбинация — С высокого холма...;
  • Комбинация — Белый вечер;

  • Комбинация — Хэй, мама;

  • Комбинация — Анжелика;

  • Комбинация — Ход конем;

  • Комбинация — American Boy;

  • Комбинация — Московская прописка;

  • Комбинация — Не забывай;

  • Комбинация — Вдвоем с тобой;

  • Комбинация — Бухгалтер;

  • Комбинация — Два кусочека колбаски;

  • Комбинация — Ой, Серега;

  • Комбинация — Не грусти;

  • Комбинация — Где-то в Тьму-Таракани;

  • Комбинация — Вишневая девятка;

  • Комбинация — Призрак замка Усть-Курдюм;

  • Комбинация — В королевстве трефовом;

  • Комбинация — Хватит, довольно!;

  • Комбинация — Черная нитка;

  • Комбинация — Мама Russia;

  • Комбинация — Модница;

  • Комбинация — Красное платье;

  • Комбинация — Уеду в Африку;

  • Комбинация — Русский хип-хоп;

  • Комбинация — Знаю, что не любишь;

  • Комбинация — Ты мой последний луч;

  • Комбинация — Пойдем со мной;

  • Мираж — Музыка нас связала;

  • Мираж — Электричество;

  • На-На — Соловей разбойник;

  • Гражданская оборона — Зоопарк;

  • Несмеяна — Тунайт;

  • Сергей Минаев — 22 притопа;

  • Игорь Корнелюк — Билет на балет;

  • Альянс — На заре;

  • Аркадий Северный — Заплутали мишки;

  • Жанна Агузарова — Звезда;

  • Форум — Островок;

  • Александр Айвазов — Невеста;

  • Самоцветы — У нас, молодых;

  • Алена Апина — Ксюша.

Финал: обзор восьмой серии сериала &laquo;Комбинация&raquo;. Финал: обзор восьмой серии сериала «Комбинация»
Сериалы
Новости холдинга
Медведев сыграет на «мастерсе» в Париже после скандала в 2023 году
Кончилось ваше время: каковы итоги парламентских выборов в Литве
СМИ сообщили о влиянии газовых плит в Европе на почти 40 тыс. смертей в год
Черданцев назвал Станковича разочарованием, Зарема разыскивает спортдира красно-белых. Что не так с победой «Спартака» над «Пари НН»
Голкипер «Тампы» Василевский оценил игру против капитана «Вашингтона» Овечкина
Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Кубок года по футболу