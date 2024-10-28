Музыка из сериала «Комбинация»: список саундтреков

Сегодня, 21:05
На платформе Wink завершился сериал «Комбинация» о творческом пути одноименной поп-группы. В день выхода финального эпизода Наталия Орейро перепела песню Russian Girls на английском, испанском и русском языках.
За восемь серий в музыкальном байопике успели прозвучать как многие хиты группы «Комбинация», так и композиции других коллективов и исполнителей.
Комбинация — Хэй, мама;
Комбинация — Анжелика;
Комбинация — Ход конем;
Комбинация — American Boy;
Комбинация — Московская прописка;
Комбинация — Не забывай;
Комбинация — Вдвоем с тобой;
Комбинация — Бухгалтер;
Комбинация — Два кусочека колбаски;
Комбинация — Ой, Серега;
Комбинация — Не грусти;
Комбинация — Где-то в Тьму-Таракани;
Комбинация — Вишневая девятка;
Комбинация — Призрак замка Усть-Курдюм;
Комбинация — В королевстве трефовом;
Комбинация — Хватит, довольно!;
Комбинация — Черная нитка;
Комбинация — Мама Russia;
Комбинация — Модница;
Комбинация — Красное платье;
Комбинация — Уеду в Африку;
Комбинация — Русский хип-хоп;
Комбинация — Знаю, что не любишь;
Комбинация — Ты мой последний луч;
Комбинация — Пойдем со мной;
Мираж — Музыка нас связала;
Мираж — Электричество;
На-На — Соловей разбойник;
Гражданская оборона — Зоопарк;
Несмеяна — Тунайт;
Сергей Минаев — 22 притопа;
Игорь Корнелюк — Билет на балет;
Альянс — На заре;
Аркадий Северный — Заплутали мишки;
Жанна Агузарова — Звезда;
Форум — Островок;
Александр Айвазов — Невеста;
Самоцветы — У нас, молодых;
Алена Апина — Ксюша.