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Сегодня, 12:15

Комик Евгений Чебатков снялся в продолжении «Майора Грома»

Георгий Амиян
Киножурналист
Стендап-комик Евгений Чебатков в сиквеле «Майора Грома».
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Стендап-комик Евгений Чебатков снялся в экшн-сцене из сиквела «Майора Грома». В ней главный герой в исполнении Тихона Жизневского сражается с толпой заключенных. Евгений играет тюремного главаря. Это дебютная роль Чебаткова в кино. Стендапер также участвовал в написании диалогов к фильму.

«Майор Гром» — супергеройская франшиза о майоре Игоре Громе. Серия основана на одноименных комиксах российского издательства Bubble Comics. Первая киноадаптация комиксов про Грома — «Майор Гром: чумной доктор» вышла в прокат в 2021 году и позже появилась в каталоге Netflix. Съемки сиквела планируют завершить осенью 2023.

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