Драма «Кончится лето» с Юрой Борисовым выйдет в российский прокат 27 февраля

27 февраля в российский прокат выйдет драма «Кончится лето». Режиссерами проекта выступили Максим Арбугаев, в прошлом году номинированный на премию «Оскар» за лучший короткометражный документальный фильм, и Владимир Мункуев, известный по работе над короткометражкой «Счастье» и драмой «Нуучча». Мункуев также написал сценарий фильма «Кончится лето».

Сюжет картины сосредоточен на Кеше, который вернулся в поселок к своей семье после долгого отсутствия. Главный герой пытается наладить свою жизнь, устраивается на работу в золотодобывающую артель, но сталкивается с несправедливостью, которая перечеркивает его будущее.

После того, как Кеше стало нечего терять, он принял решение отомстить: похитить золото и сбежать.

Кто снялся в фильме «Кончится лето»

В картине снялись Юра Борисов, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов, Александр Мосин, Василий Щипицын, Иван Тарабукин, Батма Иманакунова, Денис Кузнецов, Альберт Алексеев и Павел Колесов.