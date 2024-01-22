Фильм «Конец славы» с Павлом Деревянко выйдет в прокат 1 февраля

1 февраля пройдет премьера фильма Марюса Вайсберга («Ирония судьбы в Голливуде») «Конец славы» о скоротечности популярности.

По сюжету карьера востребованного артиста Славы внезапно идет под откос — главный герой теряет лояльность аудитории и выгодные рабочие контракты. Чтобы все исправить и вернуть себе привычный статус, Слава решается на нетривиальный шаг: похоронить себя заживо, чтобы снова ворваться на кинорынок.

Главную роль в «Конце славы» исполнил Павел Деревянко. Также в фильме снялись Сергей Чирков, Дарья Урсуляк, Екатерина Климова, Наталья Хорохорина, Ольга Воронина, Максим Лагашкин, Александр Ильин, Ян Цапник и Семен Арзуманов.

Комедию «Конец славы» можно будет посмотреть во всех кинотеатрах страны с 1 февраля.