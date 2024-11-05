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Конец света фильм 2025: трейлер и дата выхода — Тильда Суинтон
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:25

1 мин.

Вышел первый трейлер фильма «Конец света» с Тильдой Суинтон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Конец света», реж. Джошуа Оппенхаймер / Svenska Filminstitutet (SFI)
Фото Кадр из фильма «Конец света», реж. Джошуа Оппенхаймер / Svenska Filminstitutet (SFI)
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NEON опубликовал первый трейлер картины «Конец света» Джошуа Оппенхаймера («Акт убийства»). Действие проекта разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором выжили только богатые люди. По сюжету бывший нефтяной магнат, его супруга и их сын живут в роскошном бункере. Последний никогда не видел внешнего мира и других людей, кроме своих родителей, врача и дворецкого. Все изменилось, когда в бункере появилась случайно выжившая девушка.

Кто снялся в картине «Конец света»

В проекте снялись Тильда Суинтон, Майкл Шеннон, Джордж Маккэй, Моусес Ингрэм, Брона Галлахер, Тим Макиннерни, Ленни Джеймс и Даниэль Райан.

Когда выйдет фильм «Конец света»

Картина «Конец света» выйдет в мировой прокат 6 декабря 2024 года. Российская премьера фильма запланирована на 23 января 2025 года.

Трейлер фильма «Конец света»

Комната по&nbsp;соседству, 2024. Вышел трейлер фильма «Комната по соседству» с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур

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