Константин Хабенский может сыграть Владимира Жириновского

Константин Хабенский может сыграть Владимира Жириновского в восьмисерийном байопике Сергея Снежкина («Похороните меня за плинтусом», «Брежнев»).

«Обычно я пишу сценарий, уже имея в виду актера. Например, сейчас я параллельно пишу... уже написал, уже принят сценарий «Жириновского». На Хабенского, естественно. Там два возраста...» — рассказал режиссер.

Снежкин добавил, что Константин Хабенский способен дать проекту нужный актерский уровень.

«Нужен актерский уровень, актерское качество. Константин Юрьевич уже вошел в тот самый возраст, когда он может это делать. Скажем, несколько лет назад он мог делать Турбина, то бишь Булгакова. А сейчас он может делать Жириновского», — считает постановщик.

Ранее актер Никита Кологривый подтвердил, что сыграет Владимира Жириновского в фильме Александра Баранова «Жириновский. Взлет».