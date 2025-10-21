Видео
Константинополь сериал 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

21 октября, 18:45

1 мин.

Сериал «Константинополь» с Александром Устюговым выйдет 30 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Константинополь», реж. Сергей Чекалов, «Иви»
Фото Кадр из сериала «Константинополь», реж. Сергей Чекалов, «Иви»

Совсем скоро состоится премьера сериала Сергея Чекалова («Бизон: Дело манекенщицы») «Константинополь». Действие проекта разворачивается в 1920-е годы. В центре сюжета бывший полковник Нератов, помогающий сбежавшим в Константинополь русским аристократам, врачам и коммерсантам.

Кто снялся в сериале «Константинополь»

В проекте снялись Александр Устюгов, Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Сергей Марин, Вячеслав Чепурченко, Ксения Трейстер, Вольфганг Черни, Юлия Витрук, Алексей Варущенко и Азамат Нигманов.

Трейлер сериала «Константинополь»

Когда выйдет сериал «Константинополь»

Все десять эпизодов сериала «Константинополь» выйдут на платформе «Иви» 30 октября. 3 ноября историческую драму покажут на канале НТВ.

Ранее мы писали, каким получился сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается».

Танго на&nbsp;осколках, сериал.Календарь премьер российских сериалов 2025 года

Сериалы
