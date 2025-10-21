Сериал «Константинополь» с Александром Устюговым выйдет 30 октября

Совсем скоро состоится премьера сериала Сергея Чекалова («Бизон: Дело манекенщицы») «Константинополь». Действие проекта разворачивается в 1920-е годы. В центре сюжета бывший полковник Нератов, помогающий сбежавшим в Константинополь русским аристократам, врачам и коммерсантам.

Кто снялся в сериале «Константинополь»

В проекте снялись Александр Устюгов, Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Сергей Марин, Вячеслав Чепурченко, Ксения Трейстер, Вольфганг Черни, Юлия Витрук, Алексей Варущенко и Азамат Нигманов.

Трейлер сериала «Константинополь»

Когда выйдет сериал «Константинополь»

Все десять эпизодов сериала «Константинополь» выйдут на платформе «Иви» 30 октября. 3 ноября историческую драму покажут на канале НТВ.

