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Контроль: актеры, кто снимется в фильме и когда начнутся съемки
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:30

1 мин.

Стал известен актерский состав триллера «Контроль»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Грязь»
Фото Кадр из фильма «Грязь»
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Стал известен актерский состав триллера «Контроль» Роберта Швентке («Жена путешественника во времени», «Обмани меня»), главную роль в котором сыграют Джеймс Макэвой («...А в душе я танцую») и Джулианна Мур («Все еще Элис»).

Издание Deadline сообщает, что к касту проекта присоединились Сара Болгер («Конец пути»), Ник Мохаммед («Тед Лассо»), Дженна Коулман («Доктор Кто»), Руди Дхармалингам («Большие надежды»), Кайл Соллер («Андор»), Аугуст Диль («Тайная жизнь») и Мартина Гедек («Неотразимая Марта»).

Подготовка к съемкам фильма «Контроль»
Фото Фото из соцсетей Джеймса Макэвоя.

Картина будет основана на подкасте Зака Акерса и Скипа Бронки «Корабельный червь». По сюжету грядущего фильма однажды утром главный герой просыпается с неотслеживаемым устройством, вживленным в его голову. Во избежание разрушительных последствий он должен следовать указаниям таинственного голоса.

Съемки фильма «Контроль» стартуют этим летом в Берлине.

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