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Кореша фильм 2024: трейлер и дата выхода, актеры, Кологривый
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:00

1 мин.

Вышел трейлер фильма «Кореша» с Никитой Кологривым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Кореша»
Фото Кадр из фильма «Кореша»
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НМГ Кинопрокат опубликовал трейлер комедии «Кореша» с Никитой Кологривым. Проект представляет собой приквел сериала «Макс и Гусь», спин-оффа другого многосерийного проекта «Зема 3». Режиссером «Корешей» выступил Денис Павлов («Макс и Гусь»).

По сюжету Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного бизнесмена. Гусь хочет помочь своему другу, несмотря на то, что его самого взяли в заложники.

В картине также снялись Владимир Карпук, Георгий Дронов, Микита Воронов, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Марат Башаров и Сергей Рост.

«Кореша» выйдут в российских кинотеатрах 18 июля.

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