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Королева змей 2 сезон: дата выхода и трейлер, актеры — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:30

1 мин.

Премьера 2 сезона сериала «Королева змей» состоится 12 июля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Королева змей»
Фото Кадр из сериала «Королева змей»
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12 июля на STARZ пройдет премьера второго сезона сериала «Королева змей». Проект, основанный на книге Леони Фрид «Екатерина Медичи: Королева Франции эпохи Возрождения», рассказывает о жизненном пути исторической личности.

Во втором сезоне «Королевы змей» Франция погружается в политические и религиозные беспорядки, а Екатерина Медичи изо всех сил пытается сохранить власть.

В проекте снялись Саманта Мортон, Амрита Ачария, Энцо Чиленти, Сенниа Нануа, Кируна Стамелл, Людивин Санье, Руби Бенталл, Барри Атсма, Антония Кларк и Ребекка Гетингс.

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