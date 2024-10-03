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Королевство фильм 2024: дата выхода, трейлер и где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

1 мин.

Драма «Королевство» вышла в российских кинотеатрах

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Королевство»
Фото Кадр из фильма «Королевство»
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Сегодня, 3 октября, в российский прокат вышла картина «Королевство». Режиссером и сценаристом фильма выступила Татьяна Рахманова («Мой брат Бэтмен», «Катарсис»).

По сюжету проекта подростки тратят все свои деньги, чтобы отпраздновать выпуск из детского дома. Они арендуют роскошный коттедж, который не собираются покидать, несмотря ни на что.

В «Королевстве» снялись Игорь Филиппов, Иван Решетняк, Дарья Каширина, Полина Гурьянова, Даниил Стриганов, Алексей Нилов, Елизавета Лобачева, Андрей Ильин и Станислав Шадчин.

Трейлер фильма «Королевство»

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