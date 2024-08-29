Клим Шипенко снимет ремейк «Королевства кривых зеркал»

Клим Шипенко («Холоп», «Вызов») снимет ремейк «Королевства кривых зеркал». Работа над фильмом начнется зимой 2025 года.

«Бюджет у нас сейчас пока 1 млрд. Запрашиваем в этом году 300 млн рублей. В следующем году придем опять, потому что фильм дорогой», — рассказал один из продюсеров картины студии Yellow, Black and White Денис Жалинский.

По словам Клима Шипенко, его версия «Королевства кривых зеркал» будет не столько ремейком, сколько новым прочтением сказки.

«Мы действительно хотим ее по-новому прочитать, экранизировать, обновить. Это первый раз, когда я погружаюсь в жанр детского семейного кино. Хочу сказать, что это сложный жанр, потому что приходится думать, как работать одновременно с несколькими поколениями», — отметил режиссер.

Премьера ремейка «Королевства кривых зеркал» запланирована на осень 2026 года.