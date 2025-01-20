Появился трейлер фантастического фильма «Кракен» с Александром Петровым

Опубликован первый трейлер фантастического фильма «Кракен» от режиссера Николая Лебедева («Легенда №17», «Экипаж»). По сюжету проекта, чтобы не допустить утечки сверхсекретного оружия, экипаж отправляется на поиски пропавшей подводной лодки и сталкивается с пробудившимся гигантским морским чудовищем.

Кто снялся в фильме «Кракен»

В проекте снялись Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская, Антон Богданов, Михаил Данилюк, Роман Дудич, Лев Семашков и Денис Хохрин.

Трейлер фильма «Кракен»

Дата выхода фильма «Кракен»

Премьера фильма «Кракен» состоится в российских кинотеатрах 17 апреля.