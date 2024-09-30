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Крапополис мультсериал 2024: дата выхода — расписание серий
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:35

1 мин.

2-й сезон мультсериала «Крапополис»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультсериала «Крапополис»
Фото Кадр из мультсериала «Крапополис»
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29 сентября на FOX стартовал второй сезон мультсериала «Крапополис». Действие анимационного проекта разворачивается в древней Греции. По сюжету неполная семья из богов, людей и монстров пытается, насколько это возможно, без кровопролития управлять одним из первых городов в мире.

Создатель «Крапополиса» выступает Дэн Хармон, известный по работе над «Симпсонами», «Риком и Морти» и сериалом «Сообщество».

Расписание выхода эпизодов 2 сезона мультсериала «Крапополис»

1 серия 29 сентября
2 серия 6 октября
3 серия 20 октября
4 серия 27 октября

Дата выхода следующих серий будет анонсирована позже.

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