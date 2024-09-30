2-й сезон мультсериала «Крапополис»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 20:35
29 сентября на FOX стартовал второй сезон мультсериала «Крапополис». Действие анимационного проекта разворачивается в древней Греции. По сюжету неполная семья из богов, людей и монстров пытается, насколько это возможно, без кровопролития управлять одним из первых городов в мире.
Создатель «Крапополиса» выступает Дэн Хармон, известный по работе над «Симпсонами», «Риком и Морти» и сериалом «Сообщество».
|1 серия
|29 сентября
|2 серия
|6 октября
|3 серия
|20 октября
|4 серия
|27 октября
Дата выхода следующих серий будет анонсирована позже.