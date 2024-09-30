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Красные бутоны 2 сезон: трейлер и дата выхода серий
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:10

1 мин.

2-й сезон сериала «Красные бутоны»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Красные бутоны»
Фото Кадр из сериала «Красные бутоны»
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29 сентября состоялась премьера первой серии второго сезона турецкого сериала «Красные бутоны» о противостоянии религиозного и светского общества. Сюжет проекта сосредоточен на женщине по имени Мерьем и враче-психиатре Левенте. Главные герои воспитывают дочерей, между которыми гораздо больше общего, чем можно было бы предположить.

В драме снялись Озджан Дениз, Озгю Намаль, Мерт Языджыоглу, Эркан Авджи, Мерт Турак, Хазал Тюресан, Селен Озтюрк, Шериф Эрол, Дуйгу Сарышын и М. Ситаре Акбаш.

Трейлер 2-го сезона сериала «Красные бутоны»

Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Красные бутоны»

1 серия 29 сентября
2 серия 8 октября
3 серия 15 октября
4 серия 22 октября
5 серия 29 октября

Дата выхода следующих серий будет анонсирована позже.

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