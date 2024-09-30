2-й сезон сериала «Красные бутоны»: расписание релиза эпизодов

29 сентября состоялась премьера первой серии второго сезона турецкого сериала «Красные бутоны» о противостоянии религиозного и светского общества. Сюжет проекта сосредоточен на женщине по имени Мерьем и враче-психиатре Левенте. Главные герои воспитывают дочерей, между которыми гораздо больше общего, чем можно было бы предположить.

В драме снялись Озджан Дениз, Озгю Намаль, Мерт Языджыоглу, Эркан Авджи, Мерт Турак, Хазал Тюресан, Селен Озтюрк, Шериф Эрол, Дуйгу Сарышын и М. Ситаре Акбаш.

Трейлер 2-го сезона сериала «Красные бутоны»

Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Красные бутоны»

1 серия 29 сентября 2 серия 8 октября 3 серия 15 октября 4 серия 22 октября 5 серия 29 октября

Дата выхода следующих серий будет анонсирована позже.