Дата выхода сериала «Красные линии» с Полиной Гагариной: расписание релиза эпизодов

27 апреля, 22:30
16 мая на платформе START пройдет премьера сериала «Красные линии». Сюжет приквела «Бывших» сосредоточен на популярной писательнице и коуче Елене Берн. Действие проекта развернется за три года до финала основного шоу и расскажет о цене успеха, которую пришлось заплатить главной героине.
В сериале снялись Полина Гагарина, Александра Флоринская, Илья Любимов, Ростислав Бершауэр, Алексей Маклаков, Сергей Бредюк, Тина Стойилкович, Евгений Писарев, Маша Бриш и Евгения Синицкая.
|1 серия
|16 мая
|2 серия
|16 мая
|3 серия
|23 мая
|4 серия
|30 мая
|5 серия
|6 июня
|6 серия
|13 июня