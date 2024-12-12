Детективный экшен «Красный шелк» с Милошем Биковичем выйдет 20 февраля

Сегодня, 15:25
Кинокомпания Nota Bene Film Group, дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution представили постер детективного экшена «Красный шелк». Режиссером фильма выступил Андрей Волгин, известный по работе над такими проектами, как «Любовь-морковь: Восстание машин», «Сергий против нечисти» и «Балканский рубеж».
Действие проекта разворачивается в 1927 году. По сюжету через Россию Транссибирским экспрессом перевозят секретные документы, которые способны изменить ход истории. Пассажиры поезда — иностранные шпионы и профессиональные убийцы, готовые ради этих бумаг на все.
В картине снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Чжэн Ханьи, Гоша Куценко, Ярослав Могильников, Ирина Алферова, Дмитрий Куличков, Хуан Хаонань и Жаргал Бадмацыренов.
Премьера фильма «Красный шелк» пройдет 20 февраля 2025 года.
Картина Андрея Волгина «Красный шелк» будет доступна для просмотра в российских кинотеатрах с 20 февраля 2025 года.