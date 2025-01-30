Вышел финальный трейлер детективного экшена «Красный шелк»

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НМГ Кинопрокат опубликовал финальный трейлер детективного экшена «Красный шелк». События картины разворачиваются в 1927 году. По сюжету через Россию Транссибирским экспрессом перевозят секретные документы, которые способны изменить ход истории. Пассажиры поезда — иностранные шпионы и профессиональные убийцы, готовые ради этих бумаг на все.

Режиссером «Красного шелка» выступил Андрей Волгин, известный по работе над такими проектами, как «Любовь-морковь: Восстание машин» и «Балканский рубеж».

Кто снялся в фильме «Красный шелк»

В картине снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Чжэн Ханьи, Гоша Куценко, Ярослав Могильников, Ирина Алферова, Дмитрий Куличков, Хуан Хаонань и Жаргал Бадмацыренов.

Трейлер фильма «Красный шелк»

Дата выхода фильма «Красный шелк»

Картина «Красный шелк» выйдет в российский прокат 20 февраля.