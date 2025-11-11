Вышел трейлер фильма «Кремлевский волшебник» c Джудом Лоу

11 ноября, 21:45
Gaumont опубликовал трейлер фильма Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник». Экранизация одноименной книги Джулиано да Эмполи рассказывает о телепродюсере Вадиме Баранове (Пол Дано), который был пиарщиком Владимира Путина (Джуд Лоу) в 1990-е годы.
В картине снялись Джуд Лоу, Пол Дано, Алисия Викандер, Джеффри Райт, Том Стерридж, Уилл Кин, Дэн Кейд, Александр Джонсон, Мэттью Баунсгард и Анастасия Саттер.
Премьера фильма «Кремлевский волшебник» запланирована на 21 января 2026 года.
Marcus Crassus
Очередная КЛЮКВА в сахаре.
11.11.2025