Вышел трейлер фильма «Кремлевский волшебник» c Джудом Лоу

Gaumont опубликовал трейлер фильма Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник». Экранизация одноименной книги Джулиано да Эмполи рассказывает о телепродюсере Вадиме Баранове (Пол Дано), который был пиарщиком Владимира Путина (Джуд Лоу) в 1990-е годы.

Кто снялся в фильме «Кремлевский волшебник»

В картине снялись Джуд Лоу, Пол Дано, Алисия Викандер, Джеффри Райт, Том Стерридж, Уилл Кин, Дэн Кейд, Александр Джонсон, Мэттью Баунсгард и Анастасия Саттер.

Трейлер фильма «Кремлевский волшебник»

Когда выйдет фильм «Кремлевский волшебник»

Премьера фильма «Кремлевский волшебник» запланирована на 21 января 2026 года.