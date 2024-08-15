Вышел новый трейлер фильма «Крэйвен-охотник»

Читайте нас в

Sony Pictures Entertainment опубликовал новый трейлер фильма «Крэйвен-охотник» с Аароном Тейлором-Джонсоном («Мстители: Эра Альтрона»). Режиссером картины выступил Джей Си Чендор («Предел риска»).

По сюжету проекта русский иммигрант Сергей Кравинофф намерен доказать, что он величайший охотник во всем мире.

В фильме снялись Рассел Кроу, Фред Хекинджер, Билли Бэррэтт, Ариана Дебоуз, Кристофер Эбботт, Алессандро Нивола, Леви Миллер, Мурат Севен и Дритан Кастрати и Юрий Колокольников.

Премьера «Крэйвена-охотника» пройдет 13 декабря.