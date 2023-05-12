«Крик 6» и «Одни из нас» стали лауреатами MTV Movie & TV Awards 2023

Сегодня, 17:50
В США прошла церемония награждения MTV Movie & TV Awards. Из-за забастовки сценаристов премию транслировали не в прямом эфире, а в виде записанной передачи.
Лучшим фильмом по версии MTV стал хоррор «Крик 6». Его конкурентами были «Аватар: Путь воды», «Черная Пантера: Вакантна навеки», «Элвис», «Нет», «Улыбка» и «Топ Ган: Мэверик». «Крик» также забрал награду за лучшую драку, обойдя «Джон Уик 4» и «Быстрее пули».
Лучшим сериалом MTV признал «Одни из нас» HBO. Полный список номинантов доступен по ссылке.
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